Багреева: Москва обновила перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 164 московских объекта. Решение об этом в ходе заседания принял Президиум московского правительства. Собственники объектов, которые были исключены из перечня, должны будут платить имущественный налог за 2025 год от среднегодовой стоимости. Об этом заявила заммэра столицы, глава столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



На 2025 год в перечень включили шесть объектов недвижимости. Они стали отвечать его критериям до 1 января текущего года, однако сведения поступили уже после формирования перечня.



По словам Багреевой, столичное правительство регулярно следит за актуальностью перечня по результатам проведенных по запросам собственников проверок или исходя из изменений в характеристиках объектов в Едином госреестре недвижимости.



Перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление имущественного налога от кадастровой стоимости был начат в 2014 году. Соответствующий перечень ежегодно утверждает столичное правительство, документ корректируется три раза в год. В 2025 году в нем числятся более 41 тысячи позиций: это объекты бытового обслуживания и общепита, офисная и торговая недвижимость.

