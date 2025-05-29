Багреева: Москва формирует комфортную регуляторную среду для развития бизнеса
Москва сохраняет позиции в тройке крупнейших мировых городских экономик, демонстрируя стабильный рост по основным показателям. Один из приоритетов работы столичного правительства — создание комфортных условий для бизнеса. Оценка регулирующего воздействия помогает сформировать культуру принятия государственных решений с учетом обратной связи, а также создать инфраструктуру для диалога руководства страны и предпринимателей. Об этом в ходе пленарного заседания форума «15 лет ОРВ в России: слово бизнесу», который организовало Минэкономразвития России, заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Оценка регулирующего воздействия нормативных требований реализуется в Москве по двум направлениям: представление позиции региона по актам федерального уровня, которые затрагивают полномочия субъектов России, а также проведение оценки московской нормативной базы. Участие Москвы в ОРВ федеральных актов, когда мы выступаем в качестве объекта регулирования, позволяет лучше понять, как выстраивать диалог с бизнесом при ОРВ московской нормативной базы», – заявила глава департамента.
На эффективность оценки напрямую влияет системный подход. Столицей разработан уникальный инструмент — перечень индикаторов эффективного регулирования, который предназначен для системного анализа правовых документов на предмет наличия в них избыточных требований к бизнесу. Сегодня он используется для анализа большинства принимаемых в Москве нормативных актов.
Багреева добавила, что к диалогу с предпринимателями привлекаются все комплексы городского управления, что существенно упрощает процессы оценки регулирующего воздействия. В 2023 и 2024 годах в оценке участвовали 25 столичных профильных органов власти.
Особое внимание уделяется направлениям, где необходимо максимально упрощать требования к бизнесу, в частности, строительству, сфере ЖКХ и благоустройству, а также транспорту. По словам, Багреевой большое внимание уделяется упрощению регулирования малого и среднего бизнеса.
Следующим шагом внедрения культуры оценки регулирующего воздействия может стать обучение инструментам такого воздействия студентов в теории и на практике. Департамент организовал дебаты для студентов шести столичных вузов на портале форума, в основе которых лежат кейсы из реальной работы в Москве. В ходе дебатов участники приводили аргументы в пользу изменения или сохранения регулирования, а также рассчитывали издержки города и бизнеса на администрирование и соблюдение требований законодательства. Победу одержали студенты НИУ «Высшая школа экономики».
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