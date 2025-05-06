Багреева: Московские заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей на котировочных сессиях

В январе-марте текущего года свыше 47 тысяч котировочных сессий состоялось на Портале поставщиков. Они помогли муниципальным и государственным столичным заказчикам сэкономить 1,7 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, на контракт в среднем преподавали семь предпринимателей, начальная стоимость уменьшалась на 14%. Чаще всего приобретались строительные (свыше 5000 контрактов), хозяйственные (порядка 4000 контрактов) и информационно-технологические (около 3000 контрактов) товары.

На котировочных сессиях максимальная цена контракта последовательно снижается. Их продолжительность составляет три, шесть или 24 часа. Побеждает тот предприниматель, кто предложит наименьшую стоимость. Участвовать в котировочных сессиях могут поставщики из любого российского региона.

Как отметил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, лидерами по количеству и объему контрактов в январе-марте 2025 года стали поставщики из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга (около 30,5 тысячи сделок суммарным объемом 7,7 млрд рублей, что составляет почти 65% от общего числа).

Механизм котировочных сессий удобен и для города, и для предпринимателей: заказчики могут оперативно закупить требующуюся продукцию, а предприниматели — оперативно заключить контракт, выполнить условия и получить прибыль. Столичные заказчики могут закупать товары на сумму до пяти млн рублей, услуги и работы — до трех млн рублей.

По словам представителей Департамента информационных технологий Москвы, для оптимизации работы с мини-аукционами запускаются различные инструменты и сервисы, такие, как бот автоматических ставок и возможность приобрести идентичную продукцию через совместные котировочные сессии.

Портал поставщиков создали для автоматизации закупок малого объема в 2013 году. Здесь представлены свыше 3,1 млн уникальных позиций, каждый день на платформе заключаются порядка 1500 контрактов. Для поддержки пользователей в российских субъектах открываются представительства.

Функциональным заказчиком портала является Департамент по конкурентной политике Москвы, за техническое развитие отвечает столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

