Багреева: Компании пищевой промышленности сэкономили 527 млн рублей благодаря федпроекту

Более полумиллиарда рублей сумели сэкономить московские предприятия пищевой промышленности благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда». Он позволят добиться оптимизации бизнес-процессов, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Производство пищевой продукции является одним из ведущих направлений столичной промышленности. Город поддерживает компании этой отрасли и предоставляет им возможности для развития, в том числе за счет инструментов федерального проекта «Производительность труда». За 3,5 года в нем приняли участие 28 компаний пищевой промышленности Москвы, а 24 предприятия уже завершили пилотную часть проекта. С помощью бережливых технологий компании оптимизировали производственные процессы, выстроили логистику поставок и внедрили стандарты эффективной организации рабочих мест. Благодаря этому им в среднем удалось увеличить производительность труда на 23%, ускорить выпуск продукции на 22%, сократить неиспользуемые запасы на 29%. Совокупный экономический эффект компаний от участия в федеральном проекте составил 527 миллионов рублей», – раскрыла детали глава департамента.



Багреева привела несколько конкретных примеров положительного эффекта от участия в проекте «Производительность труда». Так, изготовитель пищевых продуктов «Гастрономическая Академия Рожниковского» получил экономический эффект около 10 миллионов рублей. Выпуск готовых блюд вырос на 20% за счет оптимизации производственных процессов.



Производитель замороженных и охлажденных десертов «Меренга» нарастил выпуск бисквитных тортов на 26%. Это стало возможным после того, как эксперты федпроекта помогли компании ввести ежемесячную статистику расходов материалов и энергоресурсов, улучшить логистику внутри цеха, стандартизировать хранение полуфабрикатов. Объем производства батончиков мюсли компания «Злаки на завтрак» вырос на 15% с одновременным сокращением на 26% запасов полуфабрикатов и неупакованной продукции.



Нацпроект «Производительность труда» реализовывался в столице в 2022–2024 годах за счет средств города. С 2025 года московские компании продолжают наращивать производительность труда в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мэр Сергей Собянин спрогнозировал, что до 2030 года к нему присоединятся более 800 столичных предприятий.

