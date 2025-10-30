Багреева: Компании пищевой промышленности сэкономили 527 млн рублей благодаря федпроекту
Более полумиллиарда рублей сумели сэкономить московские предприятия пищевой промышленности благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда». Он позволят добиться оптимизации бизнес-процессов, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Производство пищевой продукции является одним из ведущих направлений столичной промышленности. Город поддерживает компании этой отрасли и предоставляет им возможности для развития, в том числе за счет инструментов федерального проекта «Производительность труда». За 3,5 года в нем приняли участие 28 компаний пищевой промышленности Москвы, а 24 предприятия уже завершили пилотную часть проекта. С помощью бережливых технологий компании оптимизировали производственные процессы, выстроили логистику поставок и внедрили стандарты эффективной организации рабочих мест. Благодаря этому им в среднем удалось увеличить производительность труда на 23%, ускорить выпуск продукции на 22%, сократить неиспользуемые запасы на 29%. Совокупный экономический эффект компаний от участия в федеральном проекте составил 527 миллионов рублей», – раскрыла детали глава департамента.
Багреева привела несколько конкретных примеров положительного эффекта от участия в проекте «Производительность труда». Так, изготовитель пищевых продуктов «Гастрономическая Академия Рожниковского» получил экономический эффект около 10 миллионов рублей. Выпуск готовых блюд вырос на 20% за счет оптимизации производственных процессов.
Производитель замороженных и охлажденных десертов «Меренга» нарастил выпуск бисквитных тортов на 26%. Это стало возможным после того, как эксперты федпроекта помогли компании ввести ежемесячную статистику расходов материалов и энергоресурсов, улучшить логистику внутри цеха, стандартизировать хранение полуфабрикатов. Объем производства батончиков мюсли компания «Злаки на завтрак» вырос на 15% с одновременным сокращением на 26% запасов полуфабрикатов и неупакованной продукции.
Нацпроект «Производительность труда» реализовывался в столице в 2022–2024 годах за счет средств города. С 2025 года московские компании продолжают наращивать производительность труда в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мэр Сергей Собянин спрогнозировал, что до 2030 года к нему присоединятся более 800 столичных предприятий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый с 2017 года пассажирский поезд прибыл в Москву из Алма-Аты
- Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая
- Над Россией уничтожили 170 дронов ВСУ
- Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению
- Уступки на ядерном фоне: Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в Пусане
- Эксперт Поздняков заявил, что право на пенсию по старости имеют все россияне
- В Кремле рассказали о прикладном значении технологий «Буревестника»
- В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждена вышка сотовой связи
- Си Цзиньпин и Трамп провели встречу в Пусане
- СМИ: США планируют демонстративный удар HIMARS в Южно-Китайском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru