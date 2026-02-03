Багреева: Бот Портала поставщиков помог сэкономить заказчикам шесть млрд рублей

В прошлом году предприниматели оформили 91,5 тысячи контрактов по итогам котировочных сессий, которые им помог заключить торговый бот на Портале поставщиков. Так, поставщикам получилось сэкономить шесть миллиардов рублей в ходе аукционов, раскрыла заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Этот сервис помогает им экономить время и предлагать продукцию большему числу потребителей. В свою очередь, заказчики за счет роста конкуренции среди поставщиков получают наиболее выгодные предложения. В 2025 году по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на портале заключили 91,5 тысячи контрактов. Активнее всего в таких сессиях участвовали поставщики из Москвы, Московской и Калужской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга», - рассказала она.

По словам Багреевой, на эти регионы пришлось суммарно более 72 тысяч сделок, что составляет почти 80% от всего числа контрактов. Снижение стартовых цен в закупках помогло сэкономить заказчикам шесть миллиардов рублей – на 15% больше, чем в 2025 году.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что когда поставщик подключает бот, он указывает цену, до которой может снизить стоимость продукции во время котировочной сессии. Далее в процессе аукциона другие участники могут вносить свои предложения, а бот постепенно снижает ставки до минимальной цены.

Торговый бот действует на портале с 2022 года. Он помогает нивелировать риски и упростить процесс закупок и для предпринимателей, и для заказчиков. Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся от трех до 24 часов, во время которых поставщики конкурируют друг с другом за цену.

Сам портал поставщиков создали в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Он помог государственным заказчикам и бизнесу эффективно коммуницировать.

