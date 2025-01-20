Мария Багреева: Больше 86 млрд руб. сэкономила Москва в госзакупках в 2024 году
В 2024 году московские заказчики сэкономили в госзакупках свыше 86 млрд рублей благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в ходе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она объяснила, что в Москве в большинстве конкурентных процедур участвует не менее четырех поставщиков. По ее словам, это позволяет обеспечивать высокий уровень конкуренции, способствующий снижению начальных максимальных цен контрактов в ходе торгов.
«В 2024 году эксперты выдали 2,7 тысячи заключений. За счет снижения начальной максимальной цены контрактов в ходе торгов и по результатам проведенной экспертизы городу удалось сэкономить 86,1 млрд рублей бюджетных средств», - сообщила заммэра.
Отмечается, что экспертиза цен представляет из себя инструмент для оптимизации бюджетных расходов, которая проводится для контрактов на сумму свыше 30 млн рублей. При этом ее можно провести, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой в 50 млн рублей и выше при закупке по 223-ФЗ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru