Багреева: Более 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков в 2025 году

В 2025 году на Портале поставщиков заключили свыше 600 тысяч контрактов.

Наиболее востребованными категориями закупок стали строительные, хозяйственные, канцелярские, медицинские и ИТ-товары. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«Портал поставщиков помогает государственным и муниципальным заказчикам оперативно приобретать необходимую продукцию по оптимальным ценам, а предприниматели находят потребителей в десятках регионов страны, масштабируют бизнес и развиваются», — подчеркнула она.

По её словам, в 2025 году на платформе подписали 616,6 тысячи контрактов на сумму 130,5 млрд рублей, при этом чаще всего закупали строительные (84 тыс. сделок) и хозяйственные товары (55 тыс. сделок).



Сейчас на портале работают более 60 тысяч заказчиков из 44 регионов и свыше 395 тысяч поставщиков со всей России. Межрегиональные сделки обеспечивают высокую конкуренцию. Лидерами по активности в 2025 году стали поставщики из Москвы, Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — на них пришлось 67% от общего количества контрактов, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



Портал, созданный в 2013 году для автоматизации закупок малого объёма, сегодня предлагает более 3,4 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. В 2026 году к порталу присоединилась Курская область, ставшая 44-м регионом-заказчикам, об этом ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.



Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

