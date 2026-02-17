Багреева: Более 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков в 2025 году
В 2025 году на Портале поставщиков заключили свыше 600 тысяч контрактов.
Наиболее востребованными категориями закупок стали строительные, хозяйственные, канцелярские, медицинские и ИТ-товары. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Портал поставщиков помогает государственным и муниципальным заказчикам оперативно приобретать необходимую продукцию по оптимальным ценам, а предприниматели находят потребителей в десятках регионов страны, масштабируют бизнес и развиваются», — подчеркнула она.
По её словам, в 2025 году на платформе подписали 616,6 тысячи контрактов на сумму 130,5 млрд рублей, при этом чаще всего закупали строительные (84 тыс. сделок) и хозяйственные товары (55 тыс. сделок).
Сейчас на портале работают более 60 тысяч заказчиков из 44 регионов и свыше 395 тысяч поставщиков со всей России. Межрегиональные сделки обеспечивают высокую конкуренцию. Лидерами по активности в 2025 году стали поставщики из Москвы, Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — на них пришлось 67% от общего количества контрактов, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Портал, созданный в 2013 году для автоматизации закупок малого объёма, сегодня предлагает более 3,4 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. В 2026 году к порталу присоединилась Курская область, ставшая 44-м регионом-заказчикам, об этом ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спецборт с делегацией РФ прибыл в Женеву для переговоров по Украине
- Дроны ВСУ атаковали территорию Пермского края
- Посол Тарабрин заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за санкций против РФ
- В Севастополе из-за атаки БПЛА пострадал ребенок
- Умер обладатель «Оскара» режиссер-документалист Фредерик Уайзман
- Летят дроны, летят делегации: Россия, Украина и США встречаются в Женеве
- Посол РФ Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем
- Над территорией Россией сбили 151 беспилотник ВСУ
- На Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА
- Трамп заявил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за канализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru