Багреева: 390 тысяч предпринимателей зарегистрировалось на портале поставщиков

Число предпринимателей, зарегистрированных на Портале поставщиков, превысило 390 тысяч. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«К началу декабря число поставщиков, зарегистрированных на портале, превысило 390 тысяч, увеличившись с начала года на 40 тысяч. Более 90 процентов из них являются представителями малого и среднего бизнеса», – уточнила заместитель мэра.



По её словам, Портал поставщиков за 12 лет стал важным межрегиональным инструментом для проведения госзакупок малого объема, который помогает предпринимателям со всей страны находить заказчиков из 43 регионов России. Багреева также отметила, что на предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья пришлось более четверти новых пользователей.



На сегодняшний день каталог стандартных товарных единиц Портала поставщиков насчитывает 3,3 миллиона позиций. На платформе ежедневно заключается около 1,5 тысячи контрактов.



Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что закупочный процесс на Портале поставщиков полностью переведен в цифровой формат: контракты заключаются и исполняются дистанционно, без бумажных документов, а для заверения сделок используется электронная подпись.



По его словам, благодаря автоматизации повышается прозрачность и управляемость процессов, а также снижаются риски ошибок, связанных с человеческим фактором.



Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.

