Автовладельцам предложили машино-места в Рязанском районе столицы
28 июня 202420:05
Автовладельцы смогут приобрести машино-места в одном из паркингов Рязанского района, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.
20 мест площадью от 13 до 15 квадратных метров находятся на многоуровневой автостоянке на Волжском бульваре. Их реализуют посредством публичного предложения, что предполагает понижение цены в ходе торгов.
Заявочные кампании завершатся 1 и 3 июля, сами торги пройдут 11 и 15 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru