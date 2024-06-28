Автовладельцам предложили машино-места в Рязанском районе столицы

Автовладельцы смогут приобрести машино-места в одном из паркингов Рязанского района, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

20 мест площадью от 13 до 15 квадратных метров находятся на многоуровневой автостоянке на Волжском бульваре. Их реализуют посредством публичного предложения, что предполагает понижение цены в ходе торгов.

Заявочные кампании завершатся 1 и 3 июля, сами торги пройдут 11 и 15 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг».

