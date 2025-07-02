Авторы проекта «Арт Бегма» получили госнаграды в Кремле

В рамках своего проекта «Арт Бегма» супружеская пара с 2022 года создают и распространяют видео-арты с поддержкой специальной военной операции (СВО). Эти работы регулярно публикуются на крупных российских и зарубежных интернет-ресурсах.

В Telegram-канале проекта отмечается, что на счету Георгия и Анастасии более 100 художественных произведений патриотической направленности.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию Татьяну Покровскую, сообщает RT.

