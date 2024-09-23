Автомобили и бинокли: Какие гуманитарные грузы отправляют из Москвы в зону СВО

Кроме того, большие ТЦ предоставляют волонтерским пунктам складские помещения, где они могут формировать гуманитарные грузы и принимать посылки от неравнодушных граждан. За эту услугу отвечает торговый центр в Бибиреве.

Также магазины передают военнослужащим майки и футболки, носки и перчатки с терморегуляцией и без. А торговый центр в Люблине собрал для бойцов спортивные костюмы и куртки.

Благотворительные фонды, собирающие помощь для военнослужащих, получают от предпринимателей медицинские препараты. Кроме того, военным отправляют хозяйственные товары, торговый центр в районе Филевский Парк даже передал несколько стиральных машин.

Многие торговые точки собирают гуманитарные грузы, которые состоят из плащ-палаток, дождевиков и спальных мешков. Один центральный столичный универмаг отправил бинокли.

