Автомобили и бинокли: Какие гуманитарные грузы отправляют из Москвы в зону СВО
Столичные предприниматели – владельцы крупных торговых центров и небольших точек — поддерживают военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине.
Так, многие магазины запчастей для автомобилей собирают комплектующие и отправляют их солдатам через волонтерские центры, местные управы, фонды или своими силами. В зону боевых действий отправляют коробки передач, шины, двигатели, инструменты, батарейки, диски, генераторы, лампочки и моторное масло. В частности, универмаг в Тропарево-Никулине и магазин в Ясеневе передали на передовую автомобили и мотоциклы.
Кроме того, большие ТЦ предоставляют волонтерским пунктам складские помещения, где они могут формировать гуманитарные грузы и принимать посылки от неравнодушных граждан. За эту услугу отвечает торговый центр в Бибиреве.
Также магазины передают военнослужащим майки и футболки, носки и перчатки с терморегуляцией и без. А торговый центр в Люблине собрал для бойцов спортивные костюмы и куртки.
Благотворительные фонды, собирающие помощь для военнослужащих, получают от предпринимателей медицинские препараты. Кроме того, военным отправляют хозяйственные товары, торговый центр в районе Филевский Парк даже передал несколько стиральных машин.
Многие торговые точки собирают гуманитарные грузы, которые состоят из плащ-палаток, дождевиков и спальных мешков. Один центральный столичный универмаг отправил бинокли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru