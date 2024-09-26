Артисты Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве
Столичный Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетили артисты культбригады Москонцерта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В частности, перед военнослужащими выступили Павел Быков, Ольга Кузнецова, Сергей Борзов и Эльвира Сабанова, которые исполнили несколько песен, а также пожелали терпения и стойкости.
Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин заявил, что кульбригада присутствует на пункте отбора с первых дней его работы, поддерживая тех, кто принял решение поступить на военную службу.
«Поражает спектр вопросов, которые решаются на пункте отбора: начиная от здоровья и до кредитов... Каждый, кто приходит в пункт приема на военную службу, попадает в атмосферу дружелюбия и поддержки», – заключил он.
Ранее перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту выступил народный артист РФ Александр Буйнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru