Артисты Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

В частности, перед военнослужащими выступили Павел Быков, Ольга Кузнецова, Сергей Борзов и Эльвира Сабанова, которые исполнили несколько песен, а также пожелали терпения и стойкости.

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин заявил, что кульбригада присутствует на пункте отбора с первых дней его работы, поддерживая тех, кто принял решение поступить на военную службу.

«Поражает спектр вопросов, которые решаются на пункте отбора: начиная от здоровья и до кредитов... Каждый, кто приходит в пункт приема на военную службу, попадает в атмосферу дружелюбия и поддержки», – заключил он.

Ранее перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту выступил народный артист РФ Александр Буйнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

