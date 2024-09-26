Артисты Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Столичный Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетили артисты культбригады Москонцерта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Депутат Выборный посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту

В частности, перед военнослужащими выступили Павел Быков, Ольга Кузнецова, Сергей Борзов и Эльвира Сабанова, которые исполнили несколько песен, а также пожелали терпения и стойкости.

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин заявил, что кульбригада присутствует на пункте отбора с первых дней его работы, поддерживая тех, кто принял решение поступить на военную службу.

«Поражает спектр вопросов, которые решаются на пункте отбора: начиная от здоровья и до кредитов... Каждый, кто приходит в пункт приема на военную службу, попадает в атмосферу дружелюбия и поддержки», – заключил он.

Ранее перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту выступил народный артист РФ Александр Буйнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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