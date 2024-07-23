Анастасия Ракова рассказала об участии более 15 000 москвичей в ЗОЖ-марафоне
В бесплатном ЗОЖ-марафоне «Дарите время семье» участвуют более 15 тысяч москвичей. Они делают зарядки для разного возраста, готовят полезные блюда и занимаются с психологами, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что в рамках ЗОЖ-марафона жители Москвы готовят по рецептам врачей-диетологов, учатся управлять своими эмоциями, проходят квесты и выполняют еженедельные задания. Она подчеркнула, что в интернете не всегда можно найти достоверную с точки зрения медицины информацию, поэтому проект помогает москвичам получать проверенные рекомендации.
«Присоединиться к марафону можно в любое время. Сейчас в нем принимают участие более 15 000 человек, что на 2 000 больше, чем в июле прошлого года, — это свыше 4 000 семей. А уже 27 июля для участников марафона проведут уникальные интерактивные экскурсии в городские поликлиники», - рассказала вице-мэр.
С начала лета участники марафона много занимались спортом, считали калории и ходили пешком более 10 тысяч шагов в день. Также в рамках марафона планируются интерактивные экскурсии в более чем десяти зданиях обновленных поликлиник. Помимо этого, жители могут стать участниками ЗОЖ-квеста «Разрушители мифов в поликлиниках Москвы», для этого москвичам нужно пройти регистрацию на сайте.
Проект организован при поддержке Департамента здравоохранения Москвы, центров госуслуг «Мои Документы» и Комплекса социального развития.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru