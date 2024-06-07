Анастасия Ракова рассказала на ПМЭФ о здоровьесберегающих цифровых сервисах для москвичей
Ключом к успешному долголетию жителей Москвы является не только доступ к современным медицинским технологиям, но и изменение отношения к здоровью. Об этом в ходе сессии «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию» на ПМЭФ заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что в Москве современные цифровые технологии играют ключевую роль в развитии системы здравоохранения.
Анастасия Ракова: 40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте
Инновационные сервисы позволяют людям следить за своим здоровьем, собирая различные данные, начиная от пульса до уровня глюкозы в крови. Эти данные объединяются с информационными системами в области медицины и передаются в электронную медицинскую карту, что помогает выявлять индивидуальные отклонения и реагировать на них своевременно. Такой подход позволяет врачам проводить проактивные консультации и повышать качество медицинского обслуживания.
Вице-мэр подчеркнула важность улучшения системных процессов в Москве, особенно в контексте доверия между пациентом и врачом. Введение круглосуточного доступа к личной медицинской карте помогает пациентам быть информированными и активно участвовать в процессе лечения, включая просмотр назначений и результатов исследований онлайн.
В конце выступления Ракова подчеркнула важность работы над современными проблемами, такими как рост психосоматических заболеваний и уровень стресса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru