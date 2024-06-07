Анастасия Ракова рассказала на ПМЭФ о здоровьесберегающих цифровых сервисах для москвичей

Инновационные сервисы позволяют людям следить за своим здоровьем, собирая различные данные, начиная от пульса до уровня глюкозы в крови. Эти данные объединяются с информационными системами в области медицины и передаются в электронную медицинскую карту, что помогает выявлять индивидуальные отклонения и реагировать на них своевременно. Такой подход позволяет врачам проводить проактивные консультации и повышать качество медицинского обслуживания.

Вице-мэр подчеркнула важность улучшения системных процессов в Москве, особенно в контексте доверия между пациентом и врачом. Введение круглосуточного доступа к личной медицинской карте помогает пациентам быть информированными и активно участвовать в процессе лечения, включая просмотр назначений и результатов исследований онлайн.

В конце выступления Ракова подчеркнула важность работы над современными проблемами, такими как рост психосоматических заболеваний и уровень стресса, передает «Радиоточка НСН».

