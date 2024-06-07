Анастасия Ракова рассказала на ПМЭФ о здоровьесберегающих цифровых сервисах для москвичей

Ключом к успешному долголетию жителей Москвы является не только доступ к современным медицинским технологиям, но и изменение отношения к здоровью. Об этом в ходе сессии «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию» на ПМЭФ заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что в Москве современные цифровые технологии играют ключевую роль в развитии системы здравоохранения.

Анастасия Ракова: 40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте

Инновационные сервисы позволяют людям следить за своим здоровьем, собирая различные данные, начиная от пульса до уровня глюкозы в крови. Эти данные объединяются с информационными системами в области медицины и передаются в электронную медицинскую карту, что помогает выявлять индивидуальные отклонения и реагировать на них своевременно. Такой подход позволяет врачам проводить проактивные консультации и повышать качество медицинского обслуживания.

Вице-мэр подчеркнула важность улучшения системных процессов в Москве, особенно в контексте доверия между пациентом и врачом. Введение круглосуточного доступа к личной медицинской карте помогает пациентам быть информированными и активно участвовать в процессе лечения, включая просмотр назначений и результатов исследований онлайн.

В конце выступления Ракова подчеркнула важность работы над современными проблемами, такими как рост психосоматических заболеваний и уровень стресса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ЗдоровьеПМЭФ

Горячие новости

Все новости

партнеры