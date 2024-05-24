Заммэра Ракова поздравила московских выпускников с «Последним звонком»

«Я очень надеюсь, что уже через несколько лет вы примете эстафету от сегодняшнего поколения взрослых и раскроете свои таланты, чтобы и дальше развивать наш город, дарить ему лучшие проекты и решения. У вас впереди сложный период. Это сдача экзаменов, поступление в ВУЗ. Я желаю вам успеха и прошу вас быть смелее и верить в себя. У вас все получится», - поздравила она выпускников.

Учебный год в столице завершился для более 1,1 млн учащихся. Госпитальная школа московского проекта «УчимЗнаем» тоже провела последний звонок для 80 человек.

Одиннадцатиклассники в школах уже второй год проходят подготовку к предметам ЕГЭ, которые они выбрали для сдачи. Для них организованы пробники и составлены специальные обучающие группы. Также в Москве работает система психологической поддержки для школьников, которые испытывают стресс при подготовке к экзаменам. Они могут посетить разные лекции психологов на городских площадках и послушать советы, как справиться с тревогой.

