Заммэра Ракова поздравила московских выпускников с «Последним звонком»

По случаю завершения учебного года заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила московских выпускников с «Последним звонком» на торжественной линейке школы № 1520 им. Капцовых.

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«Я очень надеюсь, что уже через несколько лет вы примете эстафету от сегодняшнего поколения взрослых и раскроете свои таланты, чтобы и дальше развивать наш город, дарить ему лучшие проекты и решения. У вас впереди сложный период. Это сдача экзаменов, поступление в ВУЗ. Я желаю вам успеха и прошу вас быть смелее и верить в себя. У вас все получится», - поздравила она выпускников.

Учебный год в столице завершился для более 1,1 млн учащихся. Госпитальная школа московского проекта «УчимЗнаем» тоже провела последний звонок для 80 человек.

Одиннадцатиклассники в школах уже второй год проходят подготовку к предметам ЕГЭ, которые они выбрали для сдачи. Для них организованы пробники и составлены специальные обучающие группы. Также в Москве работает система психологической поддержки для школьников, которые испытывают стресс при подготовке к экзаменам. Они могут посетить разные лекции психологов на городских площадках и послушать советы, как справиться с тревогой.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ВыпускникиЕГЭ

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