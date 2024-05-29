Анастасия Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Отмечается, что участниками олимпиады в Москве стали более 470 тыс. человек. Столица принимала финал по семи предметам: французскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам, искусству (МХК), астрономии, технологии.

Сборная Москвы завоевала 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Абсолютными победителями состязаний стали 36 учеников школ города. Учащиеся из Москвы улучшили прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, технологии, физкультуре, немецкому и итальянскому языкам. Так, 90 человек получили дипломы по двум предметам, девять учеников — сразу по трем.

Ранее мэр города подвел итоги Московской олимпиады школьников, победителями и призерами которой стали более 6,3 тысячи ребят. По его словам, победителям и призерам вузы предоставляют льготы. Например, поступление без экзаменов по профилю олимпиады, дополнительные баллы или 100 баллов по ЕГЭ по предмету соревнования.

