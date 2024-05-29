Анастасия Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде
Участники из Москвы завоевали более 1,3 тысячи призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников, взяв около половины всех наград, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она поздравила учеников, пожелав ребятам сохранить целеустремленность и азарт, которые позволят добиваться успехов и в будущем.
Отмечается, что участниками олимпиады в Москве стали более 470 тыс. человек. Столица принимала финал по семи предметам: французскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам, искусству (МХК), астрономии, технологии.
Сборная Москвы завоевала 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Абсолютными победителями состязаний стали 36 учеников школ города. Учащиеся из Москвы улучшили прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, технологии, физкультуре, немецкому и итальянскому языкам. Так, 90 человек получили дипломы по двум предметам, девять учеников — сразу по трем.
Ранее мэр города подвел итоги Московской олимпиады школьников, победителями и призерами которой стали более 6,3 тысячи ребят. По его словам, победителям и призерам вузы предоставляют льготы. Например, поступление без экзаменов по профилю олимпиады, дополнительные баллы или 100 баллов по ЕГЭ по предмету соревнования.
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