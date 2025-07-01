Анастасия Ракова открыла крупнейший онкологический форум в Москве

Она отметила, что эксперты из России, Сингапура, Китая, ОАЭ, Испании, Франции, Турции, США, Бельгии, Италии и других стран обсудят наиболее актуальные аспекты лечения онкологических заболеваний, чему будут посвящены почти 400 научных докладов.

Познакомиться с последними достижениями в этой сфере позволят не только выступления спикеров, но и интерактивная выставка, на которой представлено 14 стендов по разным направлениям, в том числе «Опухоли мозга и нервной системы», «Онкоурология», «Лучевая и радионуклидная терапия» и другие.

Также будут организованы мастер-классы, интеллектуальные игры и викторины. Участникам форума смогут рассмотреть объекты под микроскопом, изучить видеозаписи с настоящих операций, а также получить визуальное представление о работе операционной.

Ранее Ракова заявила, что в Москве стартовал проект по профилактике онкологических заболеваний ЖКТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».