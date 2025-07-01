Анастасия Ракова открыла крупнейший онкологический форум в Москве
Представители 20 стран стали участниками крупнейшего онкологического форума России, который проходит с 18 по 20 июня на территории Гостиного Двора. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она отметила, что эксперты из России, Сингапура, Китая, ОАЭ, Испании, Франции, Турции, США, Бельгии, Италии и других стран обсудят наиболее актуальные аспекты лечения онкологических заболеваний, чему будут посвящены почти 400 научных докладов.
Познакомиться с последними достижениями в этой сфере позволят не только выступления спикеров, но и интерактивная выставка, на которой представлено 14 стендов по разным направлениям, в том числе «Опухоли мозга и нервной системы», «Онкоурология», «Лучевая и радионуклидная терапия» и другие.
Также будут организованы мастер-классы, интеллектуальные игры и викторины. Участникам форума смогут рассмотреть объекты под микроскопом, изучить видеозаписи с настоящих операций, а также получить визуальное представление о работе операционной.
Ранее Ракова заявила, что в Москве стартовал проект по профилактике онкологических заболеваний ЖКТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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