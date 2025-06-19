Ракова назвала лучших столичных медицинских сестер по итогам конкурса профмастерства
Трем финалистам конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра» в Москве вручили ключи от автомобилей. Об этом рассказала журналистам заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Итоги конкурса подвели 18 июня в Гостином дворе во время Московского онкологического форума, который продлится до 20 июня.
Как отметила Ракова, в здравоохранении Москвы работают 50 тысяч медсестер и медбратьев, эта профессия очень важная и нужная.
«В этом году конкурс был очень непростым. Увеличилось как количество участников, так и число испытаний. Вам пришлось пройти собеседования, тестирования, демонстрировать свои навыки. Все сегодняшние финалисты – это уже победители. Вы доказали, что искренне преданы своему делу, являетесь высокими профессионалами и готовы делать все, чтобы облегчить судьбу пациентов», - указала вице-мэр.
Трое основных победителей получили призы - автомобили «Москвич». По итогам испытаний лучший результат показала Алена Соколова (городская клиническая больница имени Буянова), второе место заняла медсестра врача общей практики (семейного врача) Юлия Нагайцева (городская поликлиника №66), третьей стала участковая медсестра детской городской поликлиники №38 Эльвира Ульданова. Ракова добавила, что все финалисты конкурса отправятся на стажировку в Китай.
Участники смотра прошли несколько этапов, в первом соревновались свыше 700 медсестер и медбратьев, отобранных в медицинских организациях. После компьютерного тестирования на знание теории участие в конкурсе продолжили 80 специалистов. Далее медработники показывали профессиональные навыки в ходе практического этапа. В финале конкурсанты решали ситуационные задачи по специальности, демонстрируя правильный порядок действий во время оказания помощи в заданных условиях. Так были определились 24 финалиста – по трое в восьми номинациях.
Конкурс «Московские мастера» по профессии «Медицинская сестра» проводится на протяжении 28 лет. В 2025 году он стал крупнейшим за все время существования.
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