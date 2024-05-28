Анастасия Ракова: Лекции психологов перед ЕГЭ прослушали более 300 тысяч москвичей

В преддверии ЕГЭ для столичных выпускников и их родителей состоялись три открытые лекции с известными психологами, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Опрос: Более 20% молодежи испытывали потребность в психологической помощи

По ее словам, эти лекции посетили больше 300 тысяч человек. Ракова отметила, что получить психологическую помощь можно как офлайн, так и онлайн. В «Московской электронной школе» можно ознакомиться с роликами с психологическими советами и узнать, как подготовиться к ЕГЭ без лишнего стресса.

Лекции таких популярных психологов, как Михаила Лабковского, Ларисы Сурковой и Ирины Ковалевой посетили больше 300 тысяч человек. Спикеры рассказали о практиках работы с тревогой и волнением перед экзаменами. Так, Ковалева посоветовала делать дыхательные упражнения для восстановления спокойствия. Лабковский рекомендовал перфекционистам «позволить себе быть людьми» и во время экзамена думать не о баллах, а о желаемой будущей жизни, а Суркова настоятельно рекомендовала родителям не давить на детей авторитетом.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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