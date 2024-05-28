Анастасия Ракова: Лекции психологов перед ЕГЭ прослушали более 300 тысяч москвичей
В преддверии ЕГЭ для столичных выпускников и их родителей состоялись три открытые лекции с известными психологами, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, эти лекции посетили больше 300 тысяч человек. Ракова отметила, что получить психологическую помощь можно как офлайн, так и онлайн. В «Московской электронной школе» можно ознакомиться с роликами с психологическими советами и узнать, как подготовиться к ЕГЭ без лишнего стресса.
Лекции таких популярных психологов, как Михаила Лабковского, Ларисы Сурковой и Ирины Ковалевой посетили больше 300 тысяч человек. Спикеры рассказали о практиках работы с тревогой и волнением перед экзаменами. Так, Ковалева посоветовала делать дыхательные упражнения для восстановления спокойствия. Лабковский рекомендовал перфекционистам «позволить себе быть людьми» и во время экзамена думать не о баллах, а о желаемой будущей жизни, а Суркова настоятельно рекомендовала родителям не давить на детей авторитетом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru