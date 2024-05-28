Анастасия Ракова: Лекции психологов перед ЕГЭ прослушали более 300 тысяч москвичей

В Москве за последние восемь лет в более чем 30 раз увеличили число операций по удалению тромбов

Автовладельцы смогут приобрести машино-места в Южном Бутове

За учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тысяч выступлений

Цикл лекций топовых психологов для столичных выпускников и их родителей завершился в преддверии ЕГЭ

В выходные в Москве можно открывать купальный сезон