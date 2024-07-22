Анастасия Ракова анонсировала открытие выставки столичного образования в Гостином Дворе
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что нынешние московские колледжи – это современные образовательные центры, которые помогают студентам реализовывать свои идеи. В качестве приоритетного направления в усовершенствовании среднего образования Ракова назвала налаживание партнерства с ведущими работодателями Москвы и обновление учебных программ.
«Посетители экспозиции смогут протестировать профессии будущего, вступить в схватку с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов. Здесь же можно будет познакомиться с 170 популярными направлениями столичных колледжей», - рассказала она.
Так, на выставке «Проспект знаний» и «Квартал профессий» гости познакомятся с востребованными ИТ-специальностями, узнают о цифровых лингвистах и где отучиться на молекулярного диетолога, а в симуляционном центре колледжей посетителям покажут работу цифрового модельера — специального 3D-сканера.
Экспозиция будет работать с 1 августа до 8 сентября 2024 года.
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