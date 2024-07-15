Анастасия Ракова рассказала о программе форума «Москва 2030» в Гостином Дворе
Форум «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт в столице с 1 августа по 8 сентября 2024 года. Как сообщает пресс-служба московского правительства об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании и других отраслях социальной сферы станет Гостиный двор, а главной идеей экспозиции — «единение человека, семьи и мегаполиса, и уникальный ДНК Москвы».
Он указала, что на Центральной локации экспозиции гостям покажут фильм о жизни обычной московской семьи. Также здесь будет работать «Библиотека поколений» — живая история города, передающая дух времени и связь поколений. Зоны «Проспект знаний» и «Квартал профессий» познакомят гостей с популярными в будущем специальностями, а проект «Московское долголетие» раскроет рецепты счастливой жизни
«Тематику поддержит... фасад Гостиного Двора. Каждый день с 22:00 он будет оживать с помощью маппинга и до рассвета раскрывать главные темы площадки», — отметила Ракова.
Вице-мэр добавила, что для гостей подготовили интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли с известными актёрами и концерты для всей семьи, а желающие заключить брак смогут сделать это в необычной футуристичной атмосфере в самую красивую дату этого лета – 24.08.24.
Ранее Ракова заявила, что в Москве на Воробьёвых горах пройдет фестиваль «Москва долголетняя» для горожан старшего поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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