Анастасия Ракова рассказала о программе форума «Москва 2030» в Гостином Дворе

По её словам, презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании и других отраслях социальной сферы станет Гостиный двор, а главной идеей экспозиции — «единение человека, семьи и мегаполиса, и уникальный ДНК Москвы».

Он указала, что на Центральной локации экспозиции гостям покажут фильм о жизни обычной московской семьи. Также здесь будет работать «Библиотека поколений» — живая история города, передающая дух времени и связь поколений. Зоны «Проспект знаний» и «Квартал профессий» познакомят гостей с популярными в будущем специальностями, а проект «Московское долголетие» раскроет рецепты счастливой жизни

«Тематику поддержит... фасад Гостиного Двора. Каждый день с 22:00 он будет оживать с помощью маппинга и до рассвета раскрывать главные темы площадки», — отметила Ракова.

Вице-мэр добавила, что для гостей подготовили интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли с известными актёрами и концерты для всей семьи, а желающие заключить брак смогут сделать это в необычной футуристичной атмосфере в самую красивую дату этого лета – 24.08.24.

Ранее Ракова заявила, что в Москве на Воробьёвых горах пройдет фестиваль «Москва долголетняя» для горожан старшего поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

