Акция «Ночь в музее» пройдет на 170 площадках в Москве
В ночь с 17 на 18 мая в Москве состоится ежегодная акция «Ночь в музее». Она объединит 170 площадок, включая культурные центры, галереи, библиотеки и парки.
Запланировано более 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и модные показы. Ключевое отличие этого сезона традиционной акции — применение технологий искусственного интеллекта, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Нейросеть стала, например, соавтором аудиогидов. Также с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут.
Одной из основных площадок станет Музей космонавтики, где проведет экскурсии космонавт Антон Шкаплеров. Там же выступят солисты Мариинского и Большого театров, а столичные дизайнеры представят коллекции в космической тематике.
В Музее Москвы выступит камерный хор, историк расскажет о восстановлении столицы в послевоенное время и создании ее современного облика.
В музее А.С. Пушкина пройдут иммерсивные экскурсии с героями произведений поэта в роли гидов. Путешествие по залам пройдет в сопровождении телеведущего Александра Олешко. Запланирована также открытая дискуссия с актером Виктором Добронравовым, который не раз воплощал на сцене и в кино персонажей Пушкина.
В музее-заповеднике «Коломенское» раскроют легенды, связанные с этим местом, познакомят с памятниками архитектуры XVII–XVIII веков и объектами природного наследия. Посетителям Дома культуры «ГЭС-2» расскажут историю его создания. В полумраке специалисты продемонстрируют акустические особенности пространства и скульптур на территории учреждения, проведут архитектурный тур.
Основные мероприятия пройдут до полуночи, часть площадок будет работать до 02:00. Вход в подведомственные городу музеи и выставочные залы в определенные часы будет свободным в рамках «Ночи в музее».
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