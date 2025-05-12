Акция «Ночь в музее» пройдет на 170 площадках в Москве

В ночь с 17 на 18 мая в Москве состоится ежегодная акция «Ночь в музее». Она объединит 170 площадок, включая культурные центры, галереи, библиотеки и парки.

Запланировано более 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и модные показы. Ключевое отличие этого сезона традиционной акции — применение технологий искусственного интеллекта, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Нейросеть стала, например, соавтором аудиогидов. Также с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут.

Одной из основных площадок станет Музей космонавтики, где проведет экскурсии космонавт Антон Шкаплеров. Там же выступят солисты Мариинского и Большого театров, а столичные дизайнеры представят коллекции в космической тематике.

В Музее Москвы выступит камерный хор, историк расскажет о восстановлении столицы в послевоенное время и создании ее современного облика.