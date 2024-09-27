Актриса Ольга Будина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
Актриса и режиссёр Ольга Будина выступила перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Артистка отметила, что впервые посетила пункт. Также она отметила грамотную и продуманную организацию всей процедуры оформления бойцов.
«Я на протяжении всего времени проведения СВО активно поддерживаю наших ребят и знаю из первых уст, с чем им приходится сталкиваться на поле боя... я рада, что все желающие принять участие в СВО проходят специальный отбор», – сказала Будина.
Кроме того, актриса добавила, что на СВО нужны люди, «которые понимают, что такое взаимопомощь и поддержка товарищей».
Ранее в Едином пункте отбора на военную службу в Москве с контрактниками встретилась певица Ирина Дубцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru