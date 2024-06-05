15-миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Северную Осетию
Наталия Корнеева из Ялты стала 15-миллионным гостем Международной выставки-форума «Россия», став обладателем приза в виде сертификата на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания, сообщили в пресс-службе выставки.
Наталия посетила выставку вместе с супругом Антоном и детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой.
«Мы впервые на выставке — хоть пока и успели увидеть очень мало, но очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии, очень рады такому подарку», — цитирует Корнееву «Газета.Ru».
В рамках шестидневного путешествия планируется по историческому центру Владикавказа и посещение дома-музея им. Евгения Вахтангова. Помимо этого, предусмотрен мастер-класс по традиционным национальным танцам и урок по приготовлению осетинских пирогов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru