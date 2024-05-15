Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» открылся в Москве

С 15 по 17 мая на территории Инновационного центра «Сколково» пройдет ХIХ Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Мероприятие посвящено развитию промышленности и повышению эффективности закупок.

Форум объединит госзаказчиков, бизнес и органы власти. Участники мероприятия обсудят законодательные изменения, цифровизацию контрактной системы, оптимизацию и упрощение закупочных процедур.

На выставке работает стенд правительства Москвы, где проходят круглые столы, дискуссии и презентации. На площадке в частности пройдет круглый стол «Офсеты – новые горизонты», посвященный взаимодействию государства и бизнеса для заключения долгосрочных госконтрактов с производителями.

«На стенде столичного правительства представлены проекты и достижения в развитии городской системы закупок. Особое внимание уделено порталу поставщиков, который за 11 лет работы стал полноценным инструментом поддержки малого бизнеса», - отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Этот ресурс объединяет заказчиков из 40 регионов России и поставщиков со всей страны. В 2023 году на нем провели более 625 тысяч закупок на 100 миллиардов рублей.

На стенде установлены также витрины особой экономической зоны «Технополис Москва» с уникальными инновационными разработками отечественных производителей.

В этом году во Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» принимают участие более 10 тысяч специалистов и экспертов сферы закупок из 89 регионов России.

