1 и 2 июня прошло 2,5 тыс. мероприятий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»
В первые выходные фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» прошло 2,5 тысячи мероприятий в разных районах города. Их посетили 220,5 тысячи человек, которые занимались спортом на набережных и в парках, участвовали в танцевальном флешмобе и литературных чтениях, посетили творческие мастер-классы и слушали концерты, говорится на сайте mos.ru.
В частности с 1 июня проект «Спортивные выходные» вернулся на площадки под открытым небом. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» задействовано 13 точек, с июля добавится еще 43. До 15 июня состоится больше 100 тренировок, в которых ожидается участие больше 1,5 тысячи человек.
Также на шести пляжах столицы можно будет посетить тренировки проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». Несколько раз в неделю запланированы спортивные занятия в рамках летнего сезона проекта «Мой спортивный район». Во дворах и парках жители будут заниматься фитнесом, роллер-спортом и игровыми видами спорта — бадминтоном, волейболом, футболом, настольным теннисом, баскетболом. На крышах районных центров «Место встречи» пройдут занятия по йоге, танцевальному фитнесу, зумбе и растяжке.
«Лето в Москве. Все на улицу!» власти столицы называют самым продолжительным в мире летним фестивалем. Он продлится с 1 июня по 8 сентября. В его мероприятиях ожидается участие более 25 миллионов человек. Фестиваль проходит во всех округах столицы, и не только в парках и на набережных, но и в неожиданных местах, например, в зонах для выгула собак. Завершится «Лето в Москве» празднованием Дня города.
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