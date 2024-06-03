1 и 2 июня прошло 2,5 тыс. мероприятий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

В первые выходные фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» прошло 2,5 тысячи мероприятий в разных районах города. Их посетили 220,5 тысячи человек, которые занимались спортом на набережных и в парках, участвовали в танцевальном флешмобе и литературных чтениях, посетили творческие мастер-классы и слушали концерты, говорится на сайте mos.ru.

В частности с 1 июня проект «Спортивные выходные» вернулся на площадки под открытым небом. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» задействовано 13 точек, с июля добавится еще 43. До 15 июня состоится больше 100 тренировок, в которых ожидается участие больше 1,5 тысячи человек.