ЖК премиум-класса MOD построят на средства «Альфа Банка»
Строительство премиального многофункционального комплекса MOD будет профинансировано «Альфа Банком». Финансовая организация предоставит компании MR Group 25,7 млрд рублей, кредит должен быть погашен до конца 2025 года. Ранее «Альфа Банк» уже выделил финансирование под другой проект компании — жилой комплекс «Фили Сити».
Комплекс MOD возводится на 4-ой улице Марьиной рощи, в историческом районе Москвы, неподалеку от Цветного бульвара, рядом со станцией метро «Марьина Роща» и удобным выездом на ТТК.
«Строительство МФК MOD ведется с использованием механизма эскроу, что делает его абсолютно надежным для дольщиков и выступает дополнительным конкурентным преимуществом проекта», — отметил девелопер-партнер MR Group Алексей Годованец.
Новый комплекс состоит из трех высотных башен и двух клубных домов. Архитектурная концепция разработана бюро Kleinewelt Architekten в стиле минималистичного модернизма. Каждый из корпусов получил уникальные цветовые решения фасадов, отделанных анодированным алюминием и натуральным камнем. В МФК покупателям будет предложено более 2 тысяч квартир с авторскими планировками, в том числе видовые лоты, а также 44 апартамента. Все лоты в продаже представлены с панорамным остеклением и отделкой MR Base.
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