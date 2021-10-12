ЖК премиум-класса MOD построят на средства «Альфа Банка»

Строительство премиального многофункционального комплекса MOD будет профинансировано «Альфа Банком». Финансовая организация предоставит компании MR Group 25,7 млрд рублей, кредит должен быть погашен до конца 2025 года. Ранее «Альфа Банк» уже выделил финансирование под другой проект компании — жилой комплекс «Фили Сити».

Комплекс MOD возводится на 4-ой улице Марьиной рощи, в историческом районе Москвы, неподалеку от Цветного бульвара, рядом со станцией метро «Марьина Роща» и удобным выездом на ТТК.