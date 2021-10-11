Москва продаст почти тысячу кв. метров недвижимости с видом на Кремль

Власти Москвы выставили на торги коммерческие нежилые помещения в доме пять на Никитском бульваре общей площадью 968 квадратных метров. Начальная цена этого крупного лота – 147,8 миллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, помимо этого лота в Центральном административном округе столицы с начала 2021 года заключено уже 65 договоров купли-продажи нежилой недвижимости на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Это почти шестая часть от общего числа сделок по итогам городских торгов в этом году.

«С начала 2021 года по итогам городских торгов заключено уже 393 договора купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 58,2 тысячи квадратных метров на общую сумму 5,2 миллиарда рублей», - уточнил он.

Помещения на Никитском бульваре будут проданы единым лотом посредством электронного аукциона, заявочная кампания продлится до 18 ноября. Помещения находятся в подвале, а также на 2-5 этажах кирпичного дома 1912 года постройки, уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Объект на Никитском бульваре, выставляемый на торги, расположен в историческом центре, на Бульварном кольце. Рядом – старый и Новый Арбат, а до Кутафьей башни Московского Кремля не более десяти минут пешком», - рассказал он.

Торги пройдут 29 ноября. Подробные характеристики лота и все сопутствующие документы опубликованы на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

