Заммэра Бочкарёв: Цифровизация позволяет сократить сроки строительства на 19%

Применение информационных технологий позволяет сократить сроки и стоимость строительства. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Международный опыт показывает, что использование информационных технологий в строительстве позволяет на 19% сократить сроки и 23% - стоимость строительства», – сказал заммэра, отметив, что Москва является лидером по цифровизации услуг стройотрасли в России.

В столице работает единая цифровая платформа градостроительной деятельности, она делает весь строительный процесс максимально удобным и открытым.

Московские застройщики отмечают, что лучший эффект для сокращения строительного цикла и снижения затрат даёт совокупность цифрового взаимодействия и повышения эффективности производства за счёт новых технологий. Как сообщил генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин, застройщики достаточно активно вкладываются в автоматизацию самого производства.