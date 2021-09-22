Заммэра Бочкарёв: Цифровизация позволяет сократить сроки строительства на 19%

Применение информационных технологий позволяет сократить сроки и стоимость строительства. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Международный опыт показывает, что использование информационных технологий в строительстве позволяет на 19% сократить сроки и 23% - стоимость строительства», – сказал заммэра, отметив, что Москва является лидером по цифровизации услуг стройотрасли в России.

В столице работает единая цифровая платформа градостроительной деятельности, она делает весь строительный процесс максимально удобным и открытым.

Московские застройщики отмечают, что лучший эффект для сокращения строительного цикла и снижения затрат даёт совокупность цифрового взаимодействия и повышения эффективности производства за счёт новых технологий. Как сообщил генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин, застройщики достаточно активно вкладываются в автоматизацию самого производства.

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«На сегодняшний день мы уже инвестировали более 10 млрд рублей в развитие промышленности и цифровизацию строительной отрасли. До 2025 года мы планируем вложить еще 20 млрд рублей в роботизацию индустриальных решений для монолитного строительства», - рассказал Добашин.

По словам гендиректора, за счет перехода от ручного труда к индустриальному производству получится сэкономить до 20% на затратах на инженерию и повысить качество итогового продукта.

О создании в столице единой цифровой платформы градостроительной деятельности ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Программа помогает ускорить сроки прохождения административных процедур.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Строительство
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