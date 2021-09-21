Владимир Ефимов: в Москве выделили 12 земельных участков в аренду без торгов под размещение производств
Новые промышленные технопарки, мясоперерабатывающий завод, производства мебели, музыкальных инструментов и продуктов питания появятся в Москве на выделенной властями земле. Решение о выделении земли общей площадью свыше 11 гектаров было принято Градостроительно-земельной комиссией города в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, с начала года в Москве принято 12 решений о предоставлении земельных участков в аренду без торгов по минимальной цене в рамках МаИП.
«В реализацию проектов инвесторы вложат более 8 млрд рублей и планируют создать свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест», – отметил заммэра.
В итоге в столице появятся мясоперерабатывающий завод, приборостроительный комплекс, промышленные технопарки, а также производство музыкальных инструментов и макаронных изделий. Руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что в создание предприятий по производству окон и дверей, а также мебели будет вложено порядка 680 млн рублей, откроется порядка 400 новых вакансий для работы на них.
Для реализации МаИП Москва на шесть лет предоставляет инвесторам без торгов в аренду земельный участок для строительства.
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