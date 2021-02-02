«Яндекс.Такси» купила активы компании «Везет»
«Яндекс.Такси» сообщила о покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Сумма сделки составила 178 миллионов долларов, говорится на сайте компании.
Предполагается, что теперь «Яндекс.Такси» сможет организовать экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов, пишут «Невские новости».
Часть денег выплатят по результатам интеграции, которая намечена на второй квартал текущего года.
Новое соглашение подразумевает приобретение только части активов «Везет», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.
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