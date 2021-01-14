ЕАЭС просят признать «Яндекс» и Mail.ru нарушителями конкуренции
Евразийская экономическая комиссия уже приступила к рассмотрению вопроса о возможном злоупотреблении доминирующим положением «Яндекс» и Mail.ru. Заявления на компании подала Ассоциация правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ).
Истец просит признать их нарушителями антимонопольного законодательства. По мнению заявителей, компании своими действиями на рынке нарушили статью 76 Договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции.
Ранее в Федеральную антимонопольную службу РФ на Яндекс пожаловались 8 IT-компаний с требованием признать действия поисковика ограничивающим конкуренцию.
В декабре аналогичная жалоба на «Яндекс» и Mail.ru поступила в ФАС от Ассоциации по защите авторских прав в интернете, в которую входят 15 крупнейших книжных российских издательств. Они обвинили эти две компании в том, что они не удаляют пиратский контент на принадлежащих им сайтах.
Mail.ru Group управляет ресурсами «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Музыка мэйл», «Облако мэйл
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