Volkswagen AG раскрыл цену сделки по продаже бизнеса в РФ
Германский автоконцерн Volkswagen AG подтвердил величину сделки по реализации своего бизнеса в России. Как следует из отчета компании за первую половину текущего года, её стоимость составила 125 миллионов евро.
Покупателем выступила компания «Арт-Финанс», близкая к дилерскому холдингу «Авилон». Согласно раскрытой Volkswagen AG информации, процесс продажи долей в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус» завершён 18 мая.
Ранее об утверждении ключевых параметров данной сделки сообщил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Volkswagen объявил о приостановке выпуска автомобилей в России и поставок из-за рубежа в марте 2022 года на фоне событий на Украине и введения западных санкций.
До того завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тысяч автомобилей в год выпускал марки Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.
Как заявил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент ассоциации автодилеров Владимир Моженков, российский авторынок теперь будут активно осваивать азиатские производители.
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