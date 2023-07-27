Volkswagen AG раскрыл цену сделки по продаже бизнеса в РФ

Германский автоконцерн Volkswagen AG подтвердил величину сделки по реализации своего бизнеса в России. Как следует из отчета компании за первую половину текущего года, её стоимость составила 125 миллионов евро.

Покупателем выступила компания «Арт-Финанс», близкая к дилерскому холдингу «Авилон». Согласно раскрытой Volkswagen AG информации, процесс продажи долей в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус» завершён 18 мая.

Ранее об утверждении ключевых параметров данной сделки сообщил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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Volkswagen объявил о приостановке выпуска автомобилей в России и поставок из-за рубежа в марте 2022 года на фоне событий на Украине и введения западных санкций.

До того завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тысяч автомобилей в год выпускал марки Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

Как заявил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент ассоциации автодилеров Владимир Моженков, российский авторынок теперь будут активно осваивать азиатские производители.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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