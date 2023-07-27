Volkswagen AG раскрыл цену сделки по продаже бизнеса в РФ

Volkswagen объявил о приостановке выпуска автомобилей в России и поставок из-за рубежа в марте 2022 года на фоне событий на Украине и введения западных санкций.

До того завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тысяч автомобилей в год выпускал марки Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

Как заявил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент ассоциации автодилеров Владимир Моженков, российский авторынок теперь будут активно осваивать азиатские производители.

