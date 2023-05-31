Минпромторг: Volkswagen продал российские активы без опциона на обратный выкуп

«Без опциона», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Российские структуры Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс».

При этом французский концерн Renault, в отличие от немцев, сохранил за собой право выкупить обратно долю в АвтоВАЗе в течение следующих шести лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

