Минпромторг: Volkswagen продал российские активы без опциона на обратный выкуп
31 мая 202317:39
Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что немецкий концерн Volkswagen продал свои российские активы без опциона на обратный выкуп, сообщает РИА Новости.
«Без опциона», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Российские структуры Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс».
При этом французский концерн Renault, в отличие от немцев, сохранил за собой право выкупить обратно долю в АвтоВАЗе в течение следующих шести лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru