Минпромторг: Volkswagen продал российские активы без опциона на обратный выкуп

Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что немецкий концерн Volkswagen продал свои российские активы без опциона на обратный выкуп, сообщает РИА Новости.

СМИ: Mercedes-Benz обеспечил возможность выкупа активов при снятии санкций

«Без опциона», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Российские структуры Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс».

При этом французский концерн Renault, в отличие от немцев, сохранил за собой право выкупить обратно долю в АвтоВАЗе в течение следующих шести лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МинпромторгБизнесРоссияVolkswagen

Горячие новости

Все новости

партнеры