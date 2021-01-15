В ЦДМ на Лубянке открылось два новых ресторана

Сфера общественного питания – одна из самых пострадавших в пандемию отраслей –– начинает восстанавливаться. В Центральном Детском Магазине на Лубянке (входит в Группу Компаний «Галс», которой принадлежит бренд «Галс-Девелопмент») открылись два ресторана итальянской и американской кухни - Pasta&Pizza и The Best Burgers.

Первый расположен в Гастрогалерее на нулевом этаже детского комплекса. В Pasta&Pizza представлены блюда традиционной итальянской кухни: 6 видов пасты, 8 видов пиццы, ризотто, супы, салаты и фирменные десерты.

Новые магазины детской одежды открылись в ЦДМ на Лубянке

В ресторане для семейных обедов или встреч с друзьями The Best Burgers на пятом этаже комплекса в меню представлен большой набор хот-догов, закусок, бургеров, а также блюда вегетарианской кухни.

Всего в ЦДМ на Лубянке работают 34 кафе и ресторана.

«Гости имеют возможность попробовать национальные блюда со всего мира - изысканные блюда европейской кухни, разнообразные блюда американской, малазийской, гавайской и других. И конечно же, невозможно пройти мимо легендарного мороженого», - отметила директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур.

В ЦДМ на Лубянке соблюдаются повышенные меры санитарной безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу. На входах в магазин можно бесплатно получить маску и перчатки, усилен также режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для соблюдения режима социальной дистанции нанесена специальная разметка.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Галс Девелопмент
ТЕГИ:ТорговляРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры