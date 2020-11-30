Новые магазины детской одежды открылись в ЦДМ на Лубянке

Итальянская детская обувь Primigi Kids пользуется заслуженной востребованностью. Магазин выполнен в соответствии с фирменным дизайном, который используется в бутиках бренда по всему миру в рамках проекта Franchising Primigi Store. Он представляет широкий выбор одежды и аксессуаров для младенцев и подростков до 14 лет.



В Teewit kids shop предлагает детскую одежду и аксессуары торговых марок Calvin Klein kids и Tommy Hilfinger kids. Zhanna&Anna представляет одежду высокого качества для детей, созданную в России.

«ЦДМ на Лубянке» возобновил работу 1 июня, в свой 63-й День рождения. В торговом центре усилен режим дезинфекции поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Все посетители на входе получают перчатки и маску, а в магазине для соблюдения социального дистанцирования нанесена специальная разметка.



Ежедневно ЦДМ посещает более 20 000 человек.



