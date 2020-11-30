Новые магазины детской одежды открылись в ЦДМ на Лубянке
В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (собственник – компания «Галс-Девелопмент») открылись новые магазины детской одежды. На первом этаже торговой галереи «Улица сказок» открыли свои магазины итальянский бренд детской обуви Primigi Kids и магазин премиальной детской одежды российского бренда Zhanna&Anna, а на третьем этаже универмага заработал магазин детской одежды и аксессуаров Teewit kids.
«Мы приветствуем новых арендаторов и всегда готовы идти навстречу развивающемуся бизнесу», - отметила директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур, отметив, что сейчас на территории универмага работает более 140 магазинов.
Итальянская детская обувь Primigi Kids пользуется заслуженной востребованностью. Магазин выполнен в соответствии с фирменным дизайном, который используется в бутиках бренда по всему миру в рамках проекта Franchising Primigi Store. Он представляет широкий выбор одежды и аксессуаров для младенцев и подростков до 14 лет.
В Teewit kids shop предлагает детскую одежду и аксессуары торговых марок Calvin Klein kids и Tommy Hilfinger kids. Zhanna&Anna представляет одежду высокого качества для детей, созданную в России.
«ЦДМ на Лубянке» возобновил работу 1 июня, в свой 63-й День рождения. В торговом центре усилен режим дезинфекции поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Все посетители на входе получают перчатки и маску, а в магазине для соблюдения социального дистанцирования нанесена специальная разметка.
Ежедневно ЦДМ посещает более 20 000 человек.
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