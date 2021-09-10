В России впервые пройдёт интерактивная выставка «Здоровая еда супергероев»

В России открывается детская интерактивная выставка «Здоровая еда супергероев», которая пройдёт в нашей стране впервые. Посетить её можно будет в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (владелец – ГК «Галс», бренд «Галс-Девелопмент») с 11 сентября по 3 октября. Гости выставки на конкретных примерах смогут узнать, как устроено тело человека и его пищеварительная система, что должно быть в супертарелке и как стать сильнее всех супергероев. Специально построенные инсталляции наглядно покажут и расскажут о том, что такое витамины и микроэлементы, что и в каком возрасте полезнее для человека.

Кроме того, аниматоры объяснят юным гостям, какие «сверхспособности» есть у яблок, от какого витамина зависит здоровье глаз, а также расскажут о том, какие микроэлементы в организме самые необходимые.

Управляющий ЦДМ Александр Копанев подчеркнул, что развитие образовательно-развлекательных мероприятий в Центральном Детском Магазине на Лубянке является одним из приоритетных направлений.

«Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы наши посетители получали знания, которые будут полезны и важны на протяжении всей жизни», - добавил Копанев.

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Добавим, на протяжении всего сентября в ЦДМ на Лубянке проходит масштабная акция. По промокоду «1 сентября» школьники смогут получить скидки и памятные призы. Он действует, в частности, в парке виртуальных развлечений Arena Space, в тематическом нёрф-парке Blastertag, на игровой площадке Digit, а также на картинге Drift Karting и в магазине игрушек Hamleys.

