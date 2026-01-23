Испания отказалась участвовать в Совете мира по Газе
Власти Испании отказались от участия в Совете мира по сектору Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес передает пресс-служба испанского правительства.
Отмечается, что относительно Совета мира Санчес сообщил о «решении правительства Испании не участвовать» в нем. Эта позиция отражает приверженность королевства многостороннему порядку, международному праву, системе ООН.
«Не будем забывать, что будущее Палестины в целом должны определять палестинцы, а также будущее ее мирного и безопасного сосуществования с Израилем должны решать прежде всего Израиль и Палестина», - заявил Санчес.
Он добавил, что сделать это следует в рамках процесса диалога, реализующего решение о создании двух государств.
Ранее Совет мира отозвал приглашение о присоединении к организации, направленное премьер-министру Канады Марку Карни.
