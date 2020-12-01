В Москве нотариусы смогут сами определять более удобный график работы

Нотариусы в Москве смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приема посетителей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Количество приемных часов в нотариальных конторах не должно быть менее 30 в неделю.

Почти 2 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков

Ранее нотариальные конторы работали по единому графику, утвержденному правительством столицы. Сейчас же нотариусы смогут самостоятельно выбирать более удобные часы работы для посетителей в зависимости от дня недели. Предполагается, что попасть к нотариусу станет проще в вечернее время и в выходные.

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ФОТО: pixabay.com
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