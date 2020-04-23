В Москве изготовят 10 тысяч тепловизоров для бесконтактного измерения температуры
Российское научно-производственное предприятие «Александр», входящее в группу компаний «МакроОптика», менее чем за два месяца разработало и запустило серийное производство тепловизоров для бесконтактного контроля температуры. Об этом сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Технополис Москва», на территории которой работает производитель.
«Теплографический комплекс Макро-1» компактнее аналогов и имеет дополнительные опции: при повышенной температуре срабатывает звуковая и визуальная сигнализация, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Тепловизоры можно будет интегрировать в электронную пропускную систему, если она имеется на предприятии. Так, при выявлении у сотрудника повышенной температуры турникет будет заблокирован.
Оборудование создано из комплектующих российского производства и уже прошло испытания на одном из региональных вокзалов. Как ожидается, для столичных предприятий будет изготовлено 10 тысяч таких тепловизоров.
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