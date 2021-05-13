В бизнес-центре «Искра-Парк» появится пространство гибких офисов «Ключ»
ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») заключила договор долгосрочной аренды в офисно-деловом центре «Искра-Парк» с сетевым оператором гибких офисов «Ключ». Договор заключен на 10 лет, общая площадь арендуемых помещений составила 5 911 квадратных метров.
В компании пояснили, что у арендаторов офисов в Москве появились новые требования к их формату. Крупным корпорациям нужны гибкие офисы – это для них и альтернатива классической аренде, и временный вариант для решения краткосрочных задач.
«Гибкий офис выгоден для компании, когда ей сложно предсказать рост команды или когда есть краткосрочные задачи для проектных команд. Это компании, у которых быстро меняются продукт и потребности в количестве персонала», - отметила директор департамента аренды ГК «Галс» Светлана Мазур, добавив, что гибкие офисы должны быть в классическом бизнес-центре как альтернатива классической аренде.
Сегмент гибких офисов активно растет – до 40% в год. При этом хороших площадок все меньше, а провайдеров нового формата – все больше.
«Мы доверили управление гибким форматом профессиональному игроку рынка сервисных офисов «Ключ». Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать территорию и формировать мультифункциональную среду. «Искра-Парк» — это совершенно новая концепция бизнес-центра, хаб, где можно жить, работать, отдыхать и развиваться», - заявил Мазур.
Многофункциональное деловое пространство в бизнес-центре «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте сможет разместить до 700 рабочих мест. Открытие состоится в четвертом квартале этого года. Сетевой оператор «Ключ» предоставит арендаторам и готовые офисы с сервисом, и предложит создать индивидуальные проекты по модели built-to-suit для больших клиентов. Для резидентов разрабатывается полноценная экосистема для бизнеса, деловых встреч и отдыха: оборудованные переговорные с разным функционалом, конференц-залы, кухни, лаунж-зоны и другие важные элементы для современной работы.
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