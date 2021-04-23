ГК «Галс» стала победителем ежегодной премии CRE Moscow Awards 2021

Группа компаний «Галс» названа победителем ежегодной профессиональной Премии в области коммерческой недвижимости Сommercial Real Estate Awards. ГК (владелец бренда «Галс-Девелопмент») стала лауреатом в номинации «Сделка года. Купля-продажа» за 2020 год.

Лучшей признана реализация офисного здания - башни «А» бизнес-центра SkyLight на Ленинградском проспекте - в деловом районе, пользующимся большой популярностью среди российских и международных корпораций. Объект состоит из двух зеркально расположенных по отношению друг к другу 27-этажных независимых зданий общей площадью более 49 тысяч кв. м., включая свыше 30 тысяч кв. м арендопригодной площади, с подземным паркингом на 453 машиноместа.

Бизнес-центр построен в стиле hi-tech по уникальному проекту архитектора Алексея Воронцова согласно передовым техническими и инженерными требованиями. Инженерные системы двух башен полностью автономны.

Руководитель бизнес-направления «Развитие» ГК «Галс» Родион Шумилов выразил благодарность членам жюри и оргкомитету премии за признание.

«Команда ГК «Галс» гордится тем, что продажа башни «А» БЦ SkyLight, полностью реализованного офисного здания премиального уровня, стала самой громкой сделкой прошлого года. Мы очень рады за нашего покупателя, ведь главный результат нашей работы над каждым проектом – положительная обратная связь от наших партнеров и экспертов рынка недвижимости!», - отметил господин Шумилов.

Бизнес-центр SkyLight неоднократно становился лауреатом престижных международных и российских премий рынка коммерческой недвижимости, например, «100 лучших офисных и торговых центров России», «Объект коммерческой недвижимости №1» по версии премии «Рекорды рынка недвижимости».

На сегодня в портфеле ГК «Галс» находится более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости премиального уровня, таких как БЦ «Искра-Парк» и БЦ Skylight (Башня «Б»), «Даниловский Форт» на Даниловской набережной, «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге, уникальный торговый комплекс - «Центральный Детский Магазин» на Лубянке.



