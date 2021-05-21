В трех клубных домах «Острова» стартовали продажи квартир

В «Острове» реализованы не только модные дизайнерские тенденции, но и удобные решения для повседневной жизни. В лобби предусмотрены детский клуб, фитнес-рум, а также зона для делового общения, отдыха или встреч с друзьями. В домах установят лифты компании Thyssen с дизайнерской отделкой.



Двухуровневый подземный паркинг рассчитан на 252 машиноместа. В нем также разместятся кладовые помещения, комната ожидания для персональных водителей, зоны хранения велосипедов, для экоактивистов и водителей Tesla будет возможность установки систем зарядки электромобилей.



Площадь квартир варьируется от 47 до 256 квадратных метров. Среди предложений преобладают просторные семейные резиденции с потолками от 3,25 метра, витражными окнами в пол марки Reynaers, террасами и глубокими лоджиями. На последних этажах размещены пентхаусы и квартиры с возможностью установки камина. Две секции в одном из особняков отведены под квартиры с отделкой в современном лаконичном стиле. Высота окон там составляет от 2,85 до 3,7 метров.



«Остров» – проект компании «Донстрой» с абсолютно новой моделью городской жизни. Он расположен в южной части Мневниковской поймы. Общая площадь «Острова» – 40,4 гектаров. На территории кроме жилой недвижимости предусмотрено создание трех крупных социальных кластеров со школами и детскими садами. Там разместится большое количество спортивных объектов, начиная от глубоководного бассейна, открытых теннисных кортов и заканчивая крупнейшим серфинг-парком.



По границам проекта и природоохранной территории будут проложены километры дорожек для скандинавской ходьбы, бега и обычных прогулок. «Остров» со всех сторон окружен Москвой-рекой и природными парками. Строительство первой очереди «Острова» планируется завершить в 2023 году. На территории «Острова» строится станция метро «Терехово», которая откроется в этом году. Дизайн-код «Острова» разработан британским архитектурным бюро LDA Design.

