В трех клубных домах «Острова» стартовали продажи квартир
В «Острове» от Донстрой стартовали открылись продажи квартир в трех новых клубных особняках. Стоимость предложения начинается от 30 миллионов рублей. Новый квартал находится в самой зеленой и тихой части парка «Острова» на границе природоохранной зоны. Здесь предусмотрено всего 188 квартир, по две-пять на этаже, а высотность клубных особняков не превышает 10 этажей. Архитектурная идея квартала вдохновлена образом классической городской усадьбы. В отделке фасадов использован натуральный камень, а для прогулок в любую погоду запроектирована галерея со стеклянной крышей.
Между особняками запроектированы лаунж-зоны под открытым небом. Жители смогут поработать или отдохнуть там в любое время года благодаря мебели с подогревом и подсветкой, удобными столиками и портами для зарядки гаджетов.
В «Острове» реализованы не только модные дизайнерские тенденции, но и удобные решения для повседневной жизни. В лобби предусмотрены детский клуб, фитнес-рум, а также зона для делового общения, отдыха или встреч с друзьями. В домах установят лифты компании Thyssen с дизайнерской отделкой.
Двухуровневый подземный паркинг рассчитан на 252 машиноместа. В нем также разместятся кладовые помещения, комната ожидания для персональных водителей, зоны хранения велосипедов, для экоактивистов и водителей Tesla будет возможность установки систем зарядки электромобилей.
Площадь квартир варьируется от 47 до 256 квадратных метров. Среди предложений преобладают просторные семейные резиденции с потолками от 3,25 метра, витражными окнами в пол марки Reynaers, террасами и глубокими лоджиями. На последних этажах размещены пентхаусы и квартиры с возможностью установки камина. Две секции в одном из особняков отведены под квартиры с отделкой в современном лаконичном стиле. Высота окон там составляет от 2,85 до 3,7 метров.
«Остров» – проект компании «Донстрой» с абсолютно новой моделью городской жизни. Он расположен в южной части Мневниковской поймы. Общая площадь «Острова» – 40,4 гектаров. На территории кроме жилой недвижимости предусмотрено создание трех крупных социальных кластеров со школами и детскими садами. Там разместится большое количество спортивных объектов, начиная от глубоководного бассейна, открытых теннисных кортов и заканчивая крупнейшим серфинг-парком.
По границам проекта и природоохранной территории будут проложены километры дорожек для скандинавской ходьбы, бега и обычных прогулок. «Остров» со всех сторон окружен Москвой-рекой и природными парками. Строительство первой очереди «Острова» планируется завершить в 2023 году. На территории «Острова» строится станция метро «Терехово», которая откроется в этом году. Дизайн-код «Острова» разработан британским архитектурным бюро LDA Design.
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