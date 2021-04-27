Названы лидеры рейтинга самых покупаемых московских новостроек бизнес-класса

Жилые кварталы «Символ» и «Событие» остаются лидерами рейтинга самых покупаемых московских новостроек бизнес-класса по итогам I квартала 2021 года. Таковы данные аналитиков компании «Донстрой».

Всего на ТОП-10 новостроек бизнес-класса по продажам за этот период приходится 2294 договора долевого участия (ДДУ) общей площадью 137,3 тысяч квадратных метров. Из них на долю двух проектов «Донстрой» приходится 40% сделок, совокупно в них было приобретено 926 квартир (56,7 тысяч квадратных метров).

Возглавляет рейтинг «Символ», где было заключено 610 сделок по ДДУ. На втором месте - ЖК «Событие», в котором в первые три месяца года приобрели 316 квартир.