Названы лидеры рейтинга самых покупаемых московских новостроек бизнес-класса
Жилые кварталы «Символ» и «Событие» остаются лидерами рейтинга самых покупаемых московских новостроек бизнес-класса по итогам I квартала 2021 года. Таковы данные аналитиков компании «Донстрой».
Всего на ТОП-10 новостроек бизнес-класса по продажам за этот период приходится 2294 договора долевого участия (ДДУ) общей площадью 137,3 тысяч квадратных метров. Из них на долю двух проектов «Донстрой» приходится 40% сделок, совокупно в них было приобретено 926 квартир (56,7 тысяч квадратных метров).
Возглавляет рейтинг «Символ», где было заключено 610 сделок по ДДУ. На втором месте - ЖК «Событие», в котором в первые три месяца года приобрели 316 квартир.
Наиболее популярными квартирами в «Символе» стали однокомнатные лоты, на них приходится 39% сделок, 33% продаж составляют двухкомнатные квартиры, около 15% покупателей выбирают трехкомнатные лоты. Площадь квартир в «Символе» варьируется от 26,3 до 110 квадратных метров, высота потолков достигает пяти метров, окон – трех метров. В домах запроектированы квартиры с окном в ванной, угловым панорамным остеклением и террасами, есть предложения с возможностью установки камина.
В «Событии» большая часть продаж приходится на двухкомнатные лоты – 37%, однокомнатные квартиры составляют 26% сделок, трехкомнатные выбирают 19% покупателей. В «Событии» в активной реализации находится вторая очередь строительства проекта. Минимальная площадь квартир начинается от 32 квадратных метров, а максимальные пятикомнатные лоты доходят до 170 квадратных метров. Есть и уникальные форматы с террасами и возможностью установки камина, увеличенной высотой потолков, с угловым остеклением и французскими окнами в пол, а также двухуровневые и с окном в ванной.
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