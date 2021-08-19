СМИ: WhatsApp анонсировал новую функцию
Самоудаляющиеся сообщения появятся в мессенджере Whatsapp, пишет портал WABetaInfo.
Новая функция, которая будет «вычищать» сообщения по истечении 90 дней, станет доступна вместе с возможностью автоматического удаления текстов через сутки и семь дней.
Отмечается, что обновление, добавляющее новую функцию, предназначено только для гаджетов на Android.
Ранее пресс-служба компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp, сообщила, что пользователям мессенджера стала доступна функция отправки собеседнику исчезающих фотографий и видеороликов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru