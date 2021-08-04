В WhatsApp появились исчезающие фото и видео
Пользователям WhatsApp стала доступна функция отправки собеседнику исчезающих фотографий и видеороликов, сообщает пресс-служба компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.
По замыслу разработчиков, новая функция призвана обеспечить большую конфиденциальность, а также позволит экономить место в памяти смартфона или другого гаджета. Однократные файлы не будут сохраняться у их получателей, а распознать их можно по специальному знаку.
Видео и фото будут пропадать из чата после их открытия, при этом отправитель получит оповещение о прочтении. Если их не просмотрят в течение двух недель, однократные файлы будут удалены. Для сохранения исчезающего фото или видео собеседник может сделать, например, скриншот экрана.
Ранее в WhatsApp появилась новая функция для групповых звонков, благодаря которой пользователь может присоединиться к беседе или покинуть её в любое время, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотом ОИ-2020 в Токио
- Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 71 доллара
- Суд оставил сбившую детей москвичку в СИЗО
- Военный самолёт Ан-12М совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя
- Миллиардер Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов
- СМИ: Водитель попавшего в ДТП в Москве автобуса задержан
- В WhatsApp появились исчезающие фото и видео
- Украинский борец и депутат Жан Беленюк станцевал гопак, отмечая золото Олимпиады-2020
- Собчак рассказала о способе попасть в любую европейскую страну
- В России может появиться налог на мясо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru