В WhatsApp появились исчезающие фото и видео

Пользователям WhatsApp стала доступна функция отправки собеседнику исчезающих фотографий и видеороликов, сообщает пресс-служба компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.

По замыслу разработчиков, новая функция призвана обеспечить большую конфиденциальность, а также позволит экономить место в памяти смартфона или другого гаджета. Однократные файлы не будут сохраняться у их получателей, а распознать их можно по специальному знаку.

Видео и фото будут пропадать из чата после их открытия, при этом отправитель получит оповещение о прочтении. Если их не просмотрят в течение двух недель, однократные файлы будут удалены. Для сохранения исчезающего фото или видео собеседник может сделать, например, скриншот экрана.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция для групповых звонков, благодаря которой пользователь может присоединиться к беседе или покинуть её в любое время, сообщает телеканал «360».

