СМИ: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций

Правительство России рассматривает вопрос о ликвидации компании «Роснано», сообщают «Ведомости».

Газета ссылается на трех источников федерального уровня и собеседника, близкого к компании. Отмечается, что ликвидация «Роснано» связана с западными санкциями, которые не позволяют компании самостоятельно обслуживать свои обязательства. В итоге правительство поставило под сомнение целесообразность поддержки корпорации за счет бюджета.

Предположительно, имущество передадут в другие профильные государственные корпорации, чтобы сохранить существующие наработки для технологического развития страны.

«Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».

Ранее «Роснано» объявило о заключении соглашения по долговым обязательствам с Совкомбанком, который является её крупнейшим кредитором. Подписанные в конце декабря прошлого года документы предусматривают досрочное погашение кредита в размере 15 млрд рублей и ретроспективный перерасчёт процентной ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



