СМИ: планшеты Apple iPad нового поколения появятся этой осенью

Компания Apple этой осенью представит не только смартфоны iPhone 13, но и новое поколение планшетов iPad, сообщает портал 9to5Mac.

Журналист Bloomberg Марк Гурман в своём Twitter отметил, что на презентацию новинок может указывать сокращение срока поставок iPad текущего поколения - их перенесли на октябрь. При этом в США некоторые модели планшетов уже полностью распроданы, и Apple обратилась к розничным сетям с рекомендацией не заострять внимание на дефиците гаджетов.

Также 9to5Mac, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что новые iPad получат чип A13 Bionic (у текущего поколения стоит A12), тогда как в дизайне серьёзных изменений не ожидается.

Ранее компания Apple объявила о том, что презентация новых iPhone 13 пройдёт 14 сентября. Параллельно были признаны устаревшими устройства с индексами A2176, A2172, A2341 и A2342, под которыми скрываются iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

