СМИ: планшеты Apple iPad нового поколения появятся этой осенью
Компания Apple этой осенью представит не только смартфоны iPhone 13, но и новое поколение планшетов iPad, сообщает портал 9to5Mac.
Журналист Bloomberg Марк Гурман в своём Twitter отметил, что на презентацию новинок может указывать сокращение срока поставок iPad текущего поколения - их перенесли на октябрь. При этом в США некоторые модели планшетов уже полностью распроданы, и Apple обратилась к розничным сетям с рекомендацией не заострять внимание на дефиците гаджетов.
Также 9to5Mac, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что новые iPad получат чип A13 Bionic (у текущего поколения стоит A12), тогда как в дизайне серьёзных изменений не ожидается.
Ранее компания Apple объявила о том, что презентация новых iPhone 13 пройдёт 14 сентября. Параллельно были признаны устаревшими устройства с индексами A2176, A2172, A2341 и A2342, под которыми скрываются iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- СМИ: планшеты Apple iPad нового поколения появятся этой осенью
- СМИ: Талибы пригласили Россию на инаугурацию нового правительства
- ВТБ вернулся в число акционеров «Первого канала»
- Замглавы инженерных войск РФ заподозрили во взяточничестве
- Москву назвали одним из лучших городов мира
- Художника-сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября
- Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом
- СМИ назвали дату запуска «Северного потока - 2»
- Число пострадавших при взрыве бытового газа в Ногинске увеличилось до 17 человек
- В ФСБ подтвердили участие ЦРУ в задержании россиян в Минске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru