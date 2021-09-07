СМИ: Apple признала iPhone 12 устаревшими

Компания Apple сертифицировала четыре неизвестные модели смартфонов, параллельно признав устаревшими актуальные модели, сообщает издание MacRumors со ссылкой на документацию Федеральной комиссии по связи (FCC).

В документе говорится, что устаревшими теперь являются устройства с номерами A2176, A2172, A2341 и A2342. По этими индексами скрываются актуальные iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Что касается неизвестных устройств, то издание предполагает, что это новая линейка - iPhone 13.

Ранее в СМИ появилась информация о дате презентации новых смартфонов Apple. Инсайдеры утверждают, что iPhone 13 будет представлен 14 сентября, через три дня начнут принимать предзаказы, а продажи стартуют 24 сентября.