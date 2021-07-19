СМИ рассекретили дату выхода нового iPhone
Компания Apple намерена вернуться к привычному графику выпуска своих новых смартфонов, сообщает сетевой информатор LeaksApplePro со ссылкой на источник в компании.
Собеседники инсайдера утверждают, что новый iPhone 13 будет представлен 14 сентября, через три дня начнут принимать предзаказы, а продажи стартуют 24 сентября, но только в некоторых странах. Какие именно версии станут доступны первыми - топовые или дешёвые - не уточняется.
Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что бизнес-модель корпорации Apple строится на продаже переоценённых устаревших устройств, сообщает RT. По его мнению, владельцы iPhone являются цифровыми рабами.
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